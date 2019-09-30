Эксперт рассказала, как договориться о желаемой зарплате с работодателем

Новости Бизнеса:Валентина Бардадым: Во время поиска работы нужно знать свою "цену" на рынке труда.

Во время поиска работы важно заранее определить свою "цену" на рынке труда, и уже исходя из этой суммы договариваться о будущей зарплате. О том, как оценить свои профессиональные навыки и как "торговаться" с работодателем на собеседовании, рассказала эксперт по трудоустройству, HR-специалист Валентина Бардадым, передает «Обозреватель».

В первую очередь Бардадым посоветовала изучить данные сайтов по трудоустройству, вакансии того же уровня, в которых указана заработная плата, а также пообщаться со знакомыми и коллегами, которые работают в этой сфере.

"То есть оцените, сколько ваш опыт работы стоит на сегодняшний момент на рынке и сделайте плюс-минус срез: какой уровень зарплаты можно требовать", – отметила она.

Эксперт уточнила, что около 70% работодателей, которые ищут сотрудников среднего звена, не скрывают уровень оплаты. Не "высвечивают" только топовые позиции, которые могут считаться коммерческой тайной.

"Можно напрямую спросить, какой у компании бюджет (на ту или иную вакансию. – Ред.) ... Но вам не всегда дадут ответ. Поэтому надо отталкиваться от рынка", – пояснила Бардадым. "Но если у вас есть запрос на то, чтобы ваша работа достойно оплачивалась, это нужно проговорить", – отметила HR-специалист.

Она также поделилась способом "намекнуть" на более высокую зарплату на собеседовании с работодателем или рекрутером.

"Когда приходит кандидат и начинает выкладывать на стол ключи от мерса, дорогой телефон и прочие такие вещи – то я понимаю, что он будет очень круто себя продавать", – призналась Бардадым.

По ее словам, такой сигнал означает "дайте мне больше". "Я это понимаю. И в таком случае говорю: "Положите это обратно, и давайте обсудим", – рассказала эксперт.