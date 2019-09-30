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Цена на нефть стремительно падает: подробности

Цена на нефть стремительно падает: подробности
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Нефть дешевеет на фоне сообщений о прекращении огня в Йемене.

Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник на новостях о вероятном ослаблении политической напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,19 (0,31%) - до $61,72 за баррель. В пятницу их цена упала на $0,83 (1,32%), составив на закрытие $61,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на $0,08 (0,14%) - до $55,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,50 (0,89%), закрывшись на отметке $55,91 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 3,7%, WTI - на 3,8%. Между тем, с начала текущего месяца подъем котировок составляет соответственно 2,5% и 1,7%.

Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

Цена нефти на конец недели снизилась почти на 1 процент

В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6, до 713.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник практически не изменилась - 449 юаней за баррель. По итогам прошлой неделе она упала на 3,3%.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 61,02 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 61,38 доллара за баррель, что на 34 цента выше уровня закрытия торгов ($61,04).

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США, Нефть, Саудовская Аравия, Brent, Баррель.
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