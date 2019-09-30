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НБУ продолжает покупать валюту

НБУ продолжает покупать валюту
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса:НБУ на прошлой неделе увеличил покупку валюты на межбанковском рынке.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 23 по 27 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 348,2 млн долл., что на 29,2% больше показателя неделей ранее.

Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие семь недель.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,908 млрд долл., или почти в 17 раз.

Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте

Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.

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НБУ, Гривна, Доллар, Валюта, Курс.
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