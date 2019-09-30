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Украина увеличила импорт овощей

Украина увеличила импорт овощей
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:За текущий год Украина закупила рекордное количество овощей за границей.

Импорт овощей в Украину в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, август 2018 - июль 2019) увеличился в два раза по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и составил 264,1 тыс. тонн, сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit. "В сезоне 2018-2019 годов (август - июль) импорт овощей в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет - с сезона 2009-2010 годов.

Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тыс. тонн и составил 208,5 тыс. тонн. С тех пор объем импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн", - сказано в сообщении. По словам аналитиков, в 2018-2019 маркетинговом году объемы импорта превзошли показатель предыдущего сезона в натуральном выражении более чем в два раза. При этом в денежном выражении импорт овощей в Украину в прошлом сезоне достиг 155 млн долл.

В пресс-службе отметили, что главными позициями импорта овощей в Украину в денежном выражении были томаты, лук, перец и огурцы. "По объему же импорта лидерство впервые захватил лук репчатый, которого было ввезено запрошлый сезон целых 87 тыс. тонн - в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Также было импортировано 66 тыс. тонн томатов, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн огурцов, 11,8 тонн перца, 9,5 тыс. тонн разных видов капусты и 7,5 тыс. тонн моркови", - добавили в пресс-службе.

По данным аналитиков, в 2018-2019 маркетинговом году Украина нарастила импорт почти всех позиций овощей, включая салатные культуры и зелень. В пресс-службе добавили, что несмотря на то, что прогнозы урожая овощей в сезоне 2019-2020 были оптимистичными, уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала импортировать картофель. Так, ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта этой продукции, так как цены на нее продолжают расти даже учитывая увеличение общего объема производства картофеля.

Яблоки в Украине начали дорожать

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", урожай овощей в 2019 году может сократиться на 5,8% и составить 8,9 млн тонн, плодов и ягод - на 12,7%, до 2,2 млн тонн.

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Экспорт, Урожай, Импорт, Овощи.
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