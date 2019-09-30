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Fitch назвало споры Китая и США наибольшей угрозой мировому ВВП

Fitch назвало споры Китая и США наибольшей угрозой мировому ВВП
18:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами с 2012 года в связи с экономическими конфликтами ряда стран.

Темпы роста глобальной экономики в 2020 году могут замедлиться до минимального уровня с 2012 года из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO) рейтингового агентства Fitch.

"Это один из редких случаев с 1930 годов, когда перспективы глобального роста оказываются так сильно затронуты торговым вопросами", - заявил старший экономист Fitch Брайан Колтон.

Ожидается, что в 2019 году мировой ВВП увеличится на 2,6%, в 2020 году - на 2,5%. Обе оценки были ухудшены на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июньским прогнозом. В 2018 году глобальная экономика выросла на 3,2%.

В 19 странах из 20, входящих в отчет GEO, в 2019 году ожидается снижение темпов роста. При этом прогнозы на 2020 год были ухудшены по сравнению с июнем для не менее 16 государств.

Оценка экономического подъема в Китае в 2020 году была пересмотрена с 6% до 5,7%, в еврозоне - с 1,3% до 1,1%, в США - с 1,8% до 1,7%.

Пошлины на импортируемые в США китайские товары, объявленные Вашингтоном, к концу 2019 года составят почти 25% - это составляет примерно 75% от повышения, которое бралось за основу при расчетах наихудшего сценария развития торговой войны, говорится в сообщении Fitch.

В ответ можно ожидать некоторого смягчения внутренней макроэкономической политики в Китае, однако специалисты Fitch не прогнозируют агрессивных кредитных стимулов, поскольку власти стараются сбалансировать экономический рост и финансовую стабильность.

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Замедление темпов роста китайской экономики продлит спад в мировой торговле и производстве, что, в свою очередь, будет оказывать давление на экономический рост в еврозоне. Германия особенно пострадает от такого развития событий из-за открытой экономики страны, и эксперты агентства ожидают технической рецессии в ФРГ в третьем квартале. Определению технической рецессии соответствует поквартальное снижение ВВП в течение двух кварталов и более.

Также аналитики Fitch видят признаки ухудшения ситуации в американском экспорте, промпроизводстве и инвестициях. Вместе с тем внешняя торговля составляет сравнительно небольшую долю ВВП США, и поддержку ей окажут потребительские расходы, низкая безработица и стимулирующая налогово-бюджетная политика. Соответственно, в американской экономике прогнозируется замедление роста, а не рецессия.

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В отчете отмечается смягчение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), ставшее самым масштабным с 2009 года. Однако от Федрезерва новых снижений ставки не ожидается до конца 2020 года, и также у агентства есть сомнения насчет эффективности мер ДКП на фоне неопределенности в торговой политике.

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Fitch, Прогноз, ВВП, Fitch Ratings, Мировая экономика, Мировой ВВП.
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