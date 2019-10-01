Гончарук: Правительство не планирует повышать налоги

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук что не нужно повышать налоги, это неправильный путь.

Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот - будет создавать стимулы для развития бизнеса. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - отметил глава правительства.

По его словам, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, "чтобы они вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину", - подчеркнул Гончарук.