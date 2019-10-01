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Гончарук: Правительство не планирует повышать налоги

Гончарук: Правительство не планирует повышать налоги
01:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук что не нужно повышать налоги, это неправильный путь.

Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот - будет создавать стимулы для развития бизнеса. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - отметил глава правительства.

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По его словам, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, "чтобы они вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину", - подчеркнул Гончарук.

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Правительство, Налоги, Алексей Гончарук, Повышение налогов.
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