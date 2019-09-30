Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью

Достичь выполнения решений: Кабмин внедрит диджилитацию в судебную систему

Достичь выполнения решений: Кабмин внедрит диджилитацию в судебную систему
22:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин намерен до 2024 года увеличить долю выполняемых решений судов втрое.

Достичь в 2023 году уровня фактического выполнения судебных решений не менее 70% по сравнению 23,5% в 2018 году, такую задачу ставит правительство в пятилетней программе свой деятельности в части работы Министерства юстиции.

"Задолженность по исполнительным документам, остающаяся неизысканной на конец отчетного периода, должна уменьшиться в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 20%, в 2020 году - на 15%, а дальше каждый год - не менее чем на 10%", – указано в документе, обнародованном на сайте Верховной Рады в понедельник.

Предполагается усовершенствовать исполнительное производство путем диджитализации соответствующих процедур, обеспечить полный доступ к необходимым реестрам и базам данных, электронное взаимодействие с государственными органами и банками.

Кроме того, в планах Минюста до 2024 года - ликвидировать необоснованный мораторий на выполнение определенных категорий судебных решений.

Кабмин также намерен создать эффективную систему медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам. По оценке правительства, это должно значительно разгрузить судебную систему в пользу инструментов, к которым у сторон договора будет доверие.

Для уменьшения вреда от мошенничества с юридически значимыми данными министерство "проведет аудит государственных реестров и обеспечит интероперабельность и высокий уровень безопасности данных".

С прицелом на восток и юг: в регионах создадут офисы евроинтеграции

"Мы также внедрим надежную систему государственной регистрации, которая будет гарантировать незыблемость прав на недвижимость и бизнес", – подчеркивается в программе.

Для достижения заявленной цели правительство планирует обеспечить граждан и бизнес доступными нотариальными услугами с помощью электронной системы нотариата и внедрить проведение отдельных регистрационных действий без вмешательства человека, что предусматривает нулевые коррупционные риски и мгновенный сервис.

В документе указывается, что в 2018 году против Украины было инициировано восемь дел по искам иностранных инвесторов, и заявлена цель сократить их количество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Кабмин, Минюст, Судебные решения, Программа действий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
03 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
04 Украинцам изменят правила на субсидию: новая Программа
05 Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь