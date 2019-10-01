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Гончарук рассказал, как победить контрабанду

Гончарук рассказал, как победить контрабанду
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Контрабанду можно победить только совместными силами правительства, СБУ и прокуратуры под координацией Президента Украины.

"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого", - сказал Гончарук.

Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры - если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией Президента и при его лидерстве.

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Глава правительства добавил, что новая таможня только создается, поэтому нужно несколько недель, чтобы перезагрузить средний кадровый состав. Запустить этот обновленный орган, по его словам, можно приблизительно 1 ноября.

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Контрабанда, Алексей Гончарук, Как победить контрабанду.
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