НБУ скупает на межбанке до 30 млн долларов за день

Новости Бизнеса:НБУ намерен увеличивать запасы международных запасов и покупать межбанковском рынке до 30 миллионов долларов в день.

Национальный банк Украины (НБУ) уведомил о намерении в четвертом квартале 2019 года покупать на межбанковском валютном рынке до $30 млн в день для наращивания международных резервов, что на $10 млн больше количественного индикатора, который действовал во втором-третьем кварталах 2019 года.

"Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года позволяет Национальному банку и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными экономическими факторами", – отмечается в сообщении центробанка во вторник.

НБУ указывает, что чистая покупка им валюты на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре 2019 составила более $3,9 млрд, в то же время официальный курс гривни за этот период укрепился на 12,5%.

Как отмечается в сообщении, возможности для расширения покупки валюты Нацбанком обусловлены появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке, прежде всего – устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг.

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведенным в пресс-релизе, макрофинансовая стабилизация в стране, нынешняя масштабная либерализация движения капитала, создание удобной инфраструктуры благодаря "линку" с Clearstream, а также текущие тенденции на глобальном финансовом рынке способствовали углублению интеграции Украины в международные рынки капитала. Он полагает, что интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ имеет не спекулятивный характер: в украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортная инвестиционная среда.

"Поэтому активное вхождение нерезидентов в украинский госдолг - это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять ситуацию на валютном рынке", - отметил Чурий.

Он добавил, что второй новый фундаментальный фактор, который стал определяющим для ситуации на валютном рынке сейчас и останется таким в дальнейшем, - это рекордный рост урожайности зерновых в Украине. В частности, по предварительным оценкам, в этом году зафиксирована самая высокая урожайность пшеницы и ячменя в стране, по крайней мере, с начала 2000-х.

"Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая, которые продолжают подпитывать предложение валюты, являются не сезонным фактором, вызванным исключительно благоприятными погодными условиями, но и результатом воздействия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке", - сказал замглавы НБУ.

Одновременно регулятор указывает, что заметного спроса на валюту предприятия реального сектора экономики не демонстрируют, а госпредприятия в сентябре осуществили значительные внешние платежи за счет привлеченных ранее на международных рынках долговых средств.

"В таких условиях, по оценкам Нацбанка, увеличение объемов валютных интервенций позволит активнее пополнять международные резервы без нарушения принципа рыночного курсообразования гривни, при котором ее курс должен отражать рыночные реалии, как это предусмотрено Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы", – подытожил регулятор.

Он напомнил, что начал регулярное объявление объема интервенций для пополнения международных резервов Украины, которые имеют исключительно индикативный характер, с апреля этого года. Объемы покупки в течение дня могут превышать объявлен объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Как сообщалось, НБУ в период с 23 по 27 сентября купил на межбанковском валютном рынке $348,2 млн - на 29,2% больше, чем неделей ранее.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,157 млрд, продал - $248,23 млн, в частности в сентябре приобрел $930,3 млн, тогда как с 5 по 30 августа - $316 млн, в июле - $760,9 млн, в июне - $322,3 млн.