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Гончарук: Каждая третья гривна в уплату долгов

Гончарук: Каждая третья гривна в уплату долгов
12:37 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что Украине необходимо выплачивать рекордные долги.

Премьер-министр Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги".

Источник: брифинг премьер-министра

Прямая речь: "Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов...

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Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили".

Предшественник Гончарука премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что с 2005 по 2013 годы украинская власть одолжила за рубежом и внутри страны 50 миллиардов долларов, что примерно равно бюджету Украины на 2019 год.

Украина ежегодно тратит 5 млрд долларов на обслуживание своего внешнего долга.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, МВФ, Госбюджет, Валюта, Кредит, Алексей Гончарук, Владимир Гройсман.
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