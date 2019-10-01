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Производство сельской продукции в Украине подорожало

Производство сельской продукции в Украине подорожало
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:За данными Госстата на производство продукции сельского назначения за текущий год увеличились расходы

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2019 года выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 2,8%, а животного – на 2,3%. Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-август текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%.

В августе по сравнению с июлем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 0,4%. В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

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По данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 14%.

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Экспорт, Урожай, Минагрополитики, Импорт, Госстат.
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