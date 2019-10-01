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Зеленский выступил за независимость НБУ

Зеленский выступил за независимость НБУ
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook НБУ

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский вместе с премьером Алексеем Гончаруком встретился с сотрудниками Нацбанка.

Национальный банк Украины (НБУ) был, является и будет независимым, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в НБУ во вторник с сотрудниками центробанка, в которой также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и команда финансово-экономического блока правительства, говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сказал Зеленский, обращаясь к работникам центробанка.

Со своей стороны председатель НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, надо объединить усилия. Для правительства это - структурные реформы, добавил он.

"Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого - обуздали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное - восстановления кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем", - сказал Смолий.

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По его словам, сейчас НБУ совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка работает над Стратегией развития финсектора до 2025 года.

В настоящее время проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития, говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Украины Виктория Страхова написала в Facebook, что "суть визита - заявление о поддержке НБУ, чего и хотел МВФ".

В настоящее время проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

Напомним, банкнотно-монетный двор Национального банка Украины начал процесс печати новых банкнот номиналом 1 тысячу гривен, которые появятся в наличном обращении с 25 октября.

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НБУ, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Яков Смолий.
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