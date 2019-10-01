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Курс гривны обрушился до уровня на две недели назад: данные НБУ

Курс гривны обрушился до уровня на две недели назад: данные НБУ
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:На вторник, 2 октября, официальный курс гривни к доллару составит 24,55 грн/$1.

Национальный банк Украины по итогам торгов во вторник установил на 2 октября официальный курс гривни 24,5553 грн/$1 по сравнению с 24,1975 грн/$1, который был установлен накануне.

Официальный курс гривни вернулся на уровень конца позапрошлой недели, с которого он укрепился на прошлой неделе до 24,0828 грн/$1 под влиянием массовой покупки нерезидентами 5,5-летних ОВГЗ на аукционах в прошлый вторник.

Ранее сообщалось, банкнотно-монетный двор Национального банка Украины за 25 лет своей истории изготовил почти 25 млрд банкнот гривни

Курс валют 1 октября: доллар дешевеет, гривня укрепляется

Напомним, украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов.

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НБУ, Гривна, Доллар, Курс валют.
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