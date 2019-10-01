Курс гривны обрушился до уровня на две недели назад: данные НБУ

Новости Бизнеса:На вторник, 2 октября, официальный курс гривни к доллару составит 24,55 грн/$1.

Национальный банк Украины по итогам торгов во вторник установил на 2 октября официальный курс гривни 24,5553 грн/$1 по сравнению с 24,1975 грн/$1, который был установлен накануне.

Официальный курс гривни вернулся на уровень конца позапрошлой недели, с которого он укрепился на прошлой неделе до 24,0828 грн/$1 под влиянием массовой покупки нерезидентами 5,5-летних ОВГЗ на аукционах в прошлый вторник.

Ранее сообщалось, банкнотно-монетный двор Национального банка Украины за 25 лет своей истории изготовил почти 25 млрд банкнот гривни.

Напомним, украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов.