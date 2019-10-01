Скачать
Вторник, 01.10.2019
Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
"Надо иметь фантазию": Луценко возмутился своим делом в ГБР
"Надо иметь фантазию": Луценко возмутился своим делом в ГБР
Милан может уволить Мальдини и Бобана
Милан может уволить Мальдини и Бобана
В США умерла оперная певица Джесси Норман
В США умерла оперная певица Джесси Норман

НБУ сообщил о проделанной работе БМД

НБУ сообщил о проделанной работе БМД
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В НБУ рассказали сколько за 25 лет существования Украины изготовили банкнот гривни.

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины за 25 лет своей истории изготовил почти 25 млрд банкнот гривни. Об этом сообщают в пресс-службе НБУ по случаю 25-летия Банкнотно-монетного двора. "Сегодня Банкнотно-монетный двор (далее — БМД) на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет", — сообщают в Нацбанке. Там отмечают, что кроме купюр, Нацбанк сделал еще и 11 млрд монет.

Также НБУ готовится к выпуску новой банкноты номиналом 1000 гривень. Их планируют напечатать в объемах около 5 млн штук.

"Банкнота номиналом 1000 гривень имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты", — сообщил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.

В ГБР допросили Маркарову

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их будут постепенно изымать из обращения. Решение о выводе из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек приняли 25 июня. Также Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривень. Ее выпустят 25 октября 2019 года. Кроме этого в Нацбанке анонсировали выход монет номиналом 5 гривень осенью 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Монеты, Владимир Тищенко, Банкнотно-монетный двор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
03 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
04 Порошенко не прошел полиграф: подробности
05 Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
По инициативе &quot;Слуга народа&quot; в ГБР открыто дело против Луценко
По инициативе "Слуга народа" в ГБР открыто дело против Луценко
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь