В ГБР допросили Маркарову

Новости Украины:По делу о национализации Приватбанка в ГБР допросили министра финансов Оксану Маркарову.

Следователи Государственного бюро расследований допросили министра финансов Оксану Маркарову.

Об этом сообщила представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Состоялся допрос Маркаровой в производстве относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного суда города Киева, а именно относительно решения об отмене национализации ПриватБанка", - сказала она.

Как сообщалось, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации ПриватБанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13 декабря 2016 № 105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.