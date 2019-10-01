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В ГБР допросили Маркарову

В ГБР допросили Маркарову
15:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:По делу о национализации Приватбанка в ГБР допросили министра финансов Оксану Маркарову.

Следователи Государственного бюро расследований допросили министра финансов Оксану Маркарову.

Об этом сообщила  представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Состоялся допрос Маркаровой в производстве относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного суда города Киева, а именно относительно решения об отмене национализации ПриватБанка", - сказала она.

Как сообщалось, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

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18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации ПриватБанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13 декабря 2016 № 105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

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Все по теме:

НБУ, ПриватБанк, Суд, Кабмин, Минфин, Министр финансов, ГБР, Оксана Маркарова.
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