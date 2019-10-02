Скачать
Среда, 02.10.2019
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Под Радой собираются владельцы "евроблях" и националисты (Фото)
Под Радой собираются владельцы "евроблях" и националисты (Фото)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима

Украина закупила рекордное количество лука

Украина закупила рекордное количество лука
09:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Уже начиная с прошлого года Украина начала наращивать импорт практически всех видов овощей.

Импорт репчатого лука в Украину в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, август 2018 - июль 2019) увеличился в 26 раз по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и составил 87 тысяч тонн, сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

В пресс-службе отметили, что главными позициями импорта овощей в Украину в денежном выражении кроме лука стали томаты, перец и огурцы. "По объему же импорта лидерство впервые захватил лук репчатый, которого было ввезено запрошлый сезон целых 87 тысяч тонн - в 26 раз больше, чем сезоном ранее", - добавили в пресс-службе. Также было импортировано 66 тысяч тонн томатов, 18,3 тысячи тонн товарного картофеля, 14,7 тысячи тонн огурцов, 11,8 тысячи тонн перца, 9,5 тысячи тонн разных видов капусты и 7,5 тысячи тонн моркови.

По данным аналитиков, в 2018-2019 маркетинговом году Украина нарастила импорт почти всех позиций овощей, включая салатные культуры и зелень. В пресс-службе добавили, что несмотря на то, что прогнозы урожая овощей в сезоне 2019-2020 были оптимистичными, уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала импортировать картофель. Так, ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта этой продукции, так как цены на нее продолжают расти даже учитывая увеличение общего объема производства картофеля.

Производство сельской продукции в Украине подорожало

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", урожай овощей в 2019 году может сократиться на 5,8% и составить 8,9 миллиона тонн, плодов и ягод - на 12,7%, до 2,2 миллиона тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экспорт, Урожай, Экономика, Минагрополитики, Импорт, Овощи, Лук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
04 Названы лучшие напитки для здоровья печени
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Главные события 1 октября: &quot;формула Штайнмайера&quot;, экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера" и др.
Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая
Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь