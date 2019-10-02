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Минфин активно пользуется платформой Bloomberg

Минфин активно пользуется платформой Bloomberg
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Минфин применяет платформу Bloomberg для продажи гособлигаций и активно пополняет госбюджет.

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 77,2 млн грн (по официальному курсу НБУ) через платформу Bloomberg.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 77,2 млн гривень, большую часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ", - говорится в сообщении.

Ставки доходности по размещенным ОВГЗ составили: по 3-месячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов), по 1-летним ОВГЗ - 15,09%, по 2-летним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 базисных пунктов).

Минфин отчитался о состоянии госдолга Украины

Отмечается, что было удовлетворено 14 заявок на приобретение ОВГЗ из 16 выставленных.

Министерство финансов и Национальный банк Украины будут применять платформу Bloomberg для проведения аукционов по размещению ОВГЗ, что облегчит доступ украинским и международным банкам для работы на первичном рынке внутренних государственных облигаций Украины.

Система аукционов Bloomberg используется в более чем 30 странах.

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Все по теме:

НБУ, ОВГЗ, Минфин, Bloomberg, Гособлигации.
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