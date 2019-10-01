Минфин отчитался о состоянии госдолга Украины

Новости Бизнеса:Минфин констатирует сокращение государственного долга в гривнах и долларах.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август сократился в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн, а в долларовом - на 0,5 млрд долл. США.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"По состоянию на 31 августа 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 067, 13 млрд грн, или 81,92 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 250,87 млрд грн (60,51% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 49,57 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,49%), или 32,35 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственный долг Украины составлял 1 809, 86 млрд грн (87,55% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 71,73 млрд долл. США. Государственный внешний долг составлял 1 004,63 млрд грн (48,60% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 39,82 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составлял 805,24 млрд грн (38,95% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 31,91 млрд долл. США.

Гарантированный государством долг Украины составлял 257, 26 млрд грн (12,45%), или 10,20 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 246,24 млрд грн (11,91%), или 9,76 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг - 11,02 млрд грн (0,53%), или 0,44 млрд долл. США.

В течение августа 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 0,5 млрд долл. США.