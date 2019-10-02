ЦОЗ: Минфин планирует профинансировать профилактику ВИЧ

Новости Бизнеса:Центр общественного здоровья сообщил, что Минфин Украины планирует выдать на профилактику ВИЧ 83 млн. грн.

Министерство финансов Украины согласовало выделение 83 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ в 2019 году, внесло соответствующие изменения в паспорт бюджетной программы, сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, таким образом Украина стала первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая будет финансировать услуги по профилактике и социальному сопровождению пациентов за средства госбюджета.

Как отмечает ЦОЗ, указанных средств будет достаточно для предоставления услуг тестирования, консультации, программы обмена шприцев, игл более чем для 252 тыс. украинцев.

ЦОЗ завершил закупку этих услуг во всех регионах страны.

Внедрение финансирования таких услуг за бюджетные средства происходит в рамках реализации Плана перехода от донорского к государственному финансированию и направлено на усиление способности государства эффективно внедрять приоритетные меры по преодолению эпидемий туберкулеза и ВИЧ-инфекции / СПИДа.