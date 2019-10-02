"Справедливости ради": иностранцев вынудят платить за украинские дороги

Новости Бизнеса:С иностранных водителей планируется взымать плату за пользование украинскими дорогами.

В Министерстве инфраструктуры "ради справедливости" к украинским автомобилистами планируют ввести для иностранцев налог на проезд нашими дорогами.

О таких планах заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр отмечает, что граждане других стран не всегда покупают акцизы, пользуясь украинскими дорогами, что "не совсем справедливо" по отношению к украинцам, покупающим этот акциз. Криклий привел пример с заездом в Украину полной фуры с топливом, которая за тысячу километров пути нашими дорогами не платит никаких налогов. Министерство уже разрабатывает специальный механизм налогообложения иностранцев за пользование дорогами. Криклий надеется, что Верховная Рада поддержит такую инициативу.

Министр инфраструктуры также добавил, что на дороги Украины из государственного бюджета на следующий год планируется получить дополнительные средства. Перед министерством на следующие 5 лет стоит амбициозная задача по ремонту более 24 тысяч километров дорог, на что средств из одного дорожного фонда не хватит, поэтому необходимо получить финансирование из общего фонда.