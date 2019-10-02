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Среда, 02.10.2019
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"Справедливости ради": иностранцев вынудят платить за украинские дороги

"Справедливости ради": иностранцев вынудят платить за украинские дороги
13:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Укравтодор

Новости Бизнеса:С иностранных водителей планируется взымать плату за пользование украинскими дорогами.

В Министерстве инфраструктуры "ради справедливости" к украинским автомобилистами планируют ввести для иностранцев налог на проезд нашими дорогами.

О таких планах заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр отмечает, что граждане других стран не всегда покупают акцизы, пользуясь украинскими дорогами, что "не совсем справедливо" по отношению к украинцам, покупающим этот акциз. Криклий привел пример с заездом в Украину полной фуры с топливом, которая за тысячу километров пути нашими дорогами не платит никаких налогов. Министерство уже разрабатывает специальный механизм налогообложения иностранцев за пользование дорогами. Криклий надеется, что Верховная Рада поддержит такую инициативу.

В Раде внедрили обязательный аудит безопасности дорог

Министр инфраструктуры также добавил, что на дороги Украины из государственного бюджета на следующий год планируется получить дополнительные средства. Перед министерством на следующие 5 лет стоит амбициозная задача по ремонту более 24 тысяч километров дорог, на что средств из одного дорожного фонда не хватит, поэтому необходимо получить финансирование из общего фонда.

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Верховная Рада, Дороги, Платные дороги, Владислав Криклий, Плата за дороги.
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