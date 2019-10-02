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Налоговая служба пополнила бюджет страны почти на 331 млрд гривень

Налоговая служба пополнила бюджет страны почти на 331 млрд гривень
15:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам руководителя Налоговой службы Сергей Верланова, что за 9 месяцев служба перевыполнила план поступлений на 800 млн гривень.

Налоговые поступления в государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,8%, или на 45,3 млрд грн, – до 331,1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

"Благодаря качественному администрированию налогов нам удалось выполнить план по поступлениям в бюджет за январь-сентябрь 2019 года. Стоит отметить, что новые подходы в работе Налоговой службы позволили сделать это без силового давления на предпринимателей, используя риск-индикаторы, значительное усиление аналитической функции, отработки сектора минимизаторов. Даже в период трансформационных изменений новая Налоговая уже демонстрирует повышение эффективности", - цитирует пресс-служба руководителя Налоговой службы Сергея Верланова.

Отмечается, что за указанный период Налоговая служба перевыполнила план поступлений на 800 млн грн за счет, в частности, роста поступлений налога и сбора на доходы физлиц на 3,9 млрд грн, а также налога на прибыль на 3,3 млрд грн при уменьшении переплаты в госбюджет на 4,9 млрд грн.

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Также сообщается, что ГНС обеспечивает стабильное и бесперебойное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость и по результатам 9 месяцев сумма возмещения НДС увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,3%, или на 19,8 млрд грн. При этом в ГНС не назвали абсолютную цифру.

По данным Госказначейства, за январь-сентябрь 2019 года госбюджет получил 739,68 млрд грн доходов, что на 37,363 млрд грн, или на 4,8%, ниже планового показателя на этот период, но на 64,895 млрд грн, или на 9,6%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - на уровне 89,989 млрд грн.

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ГНС, Госбюджет, Налоги, Сергей Верланов.
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