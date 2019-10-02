Бородянский: Совет Госкино должен уйти в отставку

Новости Украины:Министр культуры Владимир Бородянский сделал заявление, что совету Госкино необходимо уволиться.

Совет Госкино должен подать в отставку из-за превышения своих полномочий.

Об этом написал в Facebook министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"... Своим решением от 8 августа они (Совет Госкино - ред.) определили политику государства по кино на несколько лет, при этом лишив финансирования документальное, анимационное, детское кино и сериалы, поскольку 11-й питчинг включал в себя только игровое кино, дебютное и арт-кино", - говорится в заметке.

По словам Бородянского, 8 августа состоялось заседание Совета по государственной поддержке кинематографии, которая утвердила победителей Одиннадцатого конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственное финансирование.

Был проведен конкурс, на котором фильмы завоевали победу на сумму 1,7 млрд грн. Текущее финансирование Госкино составляет 500 млн грн в год. Учитывая, что весь рынок кинопрокатного коммерческого кино вместе с голливудскими премьерами составляет 2,5 млрд гривень в год, государство вкладывает в финансирование украинского кино большие деньги млн Госкино и 300 млн УКФ в год), понимая для себя приоритетность этого направления .

"11 сентября у нас состоялась встреча с Советом Госкино, где этот независимый орган признал тот факт, что он превысил свои полномочия ("Порядок и критерии проведения творческого конкурса "питчинг", пункт 1, раздел 2, где отмечается, что конкурсный отбор проводится в пределах объема средств, определенных Советом на соответствующий год для финансирования каждой из форм государственной поддержки), и договорились о том, что Совет самостоятельно найдет решение проблемы, которую они самостоятельно создали. Ведь своим решением от 8 августа они определили политику государства по кино на несколько лет, при этом, лишив финансирования документальное, анимационное, детское кино и сериалы, поскольку 11-й питчинг включал в себя только игровое кино, дебютное и арт-кино", - сказал министр.

Он отметил, что 1 октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации.

"Решения - нет. Это означает, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет в Госкино не будет денег на питчинг вообще. ... Это значит, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, поскольку не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который ДОЛЖЕН принимать решение, признал свою несостоятельность и подал в отставку", - считает министр.