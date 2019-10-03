Дубилет обещает снизить коррупцию на таможне всего за 1 гривну

Новости Бизнеса:Дмитрий Дубилет анонсировал запуск системы, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ІТ-решение обошлось государству в 1 гривну.

Запуск пилотного проекта для цифровизации процесса поручений о проведении таможенных досмотров товаров и транспорта обойдется государству в 1 грн.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook.

“Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ІТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его на Кабмине и рассчитываем запустить в течение недели”, - написал Дубилет.

По его словам, сейчас украинские силовые ведомства (СБУ, ДБР, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам ориентировки, обязующие досматривать грузы «подозрительных» компаний. Но часто это не обоснованная мера, а просто способ вымогательства взяток.

Как отметил Дубилет, КМУ на базе волонтерского проекта iGov/ iDoc запустил единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса.

“Теперь государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно”, - написал Дубилет.

По его словам, правительство рассчитывает, что новая система приведет к резкому снижению подобных запросов. А те запросы, которые будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано.