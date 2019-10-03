"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год

Новости Бизнеса:Доказавшая свою эффективность программа "теплые кредиты" будет действовать в следующем году.

Программа "теплые кредиты", предусматривающая софинансирование государством энергомодернизации жилья в Украине, доказала свою эффективность, поскольку позволяет экономить от 10 до 25% энергоресурсов потребителей, поэтому будет продолжена и в следующем году.

Об этом на пресс-конференции в сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

"Хочу поделиться приятной новостью. Программа "теплые кредиты" для ОСМД продолжается в этом году и будет продлена и в следующем году. Еще этой осенью сотни ОСМД смогут обратиться в один из трех банков, это "Укргазбанк", "Ощадбанк" и "ПриватБанк", - сказал он.

Савчук отметил, что финансирование программы на следующий год останется таким же, как и этом году, то есть 400 млн грн. Оценка ее эффективности, в частности, использования бюджетных средств программы, с точки зрения экономии энергоресурсов и повышения комфорта жилья проводится уже третий год. В этом году к оценке программы присоединился немецкий Фонд им. Фридриха Эберта.

"По нашему исследованию, только по этой программе за 2014-2019 годы ежегодная экономия по газу составляет 330 млн кубометров. Если взять ОСМД, 1 грн расходов софинансирования из государственного бюджета дает экономию газа 0,35 кубических метров. Поэтому можно говорить о том, что эти средства - 8 млрд грн, с учетом банковского кредитования, которые могли пойти на закупку газа, угля или даже на импорт электрической энергии, остались в Украине", - отметил он.

По информации главы ведомства, выросла не только популярность программы, но и средний объем "теплого кредита" для ОСМД почти в 4 раза. В 2015 году он был на уровне 85 тыс., а в 2019 году вырос до 335 тыс. грн, что означает, что ОСМД, видя эффект от небольшой модернизации, проводят уже более комплексные мероприятия по энергоэффективности.

Присутствующий на пресс-конференции директор Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси Марсель Рьотиг отметил, что программа показала свою результативность и дает практические результаты с точки зрения экономии средств одного домохозяйства, а также благоприятно влияет на окружающую среду.

"В рамках исследования мы увидели сокращение потребления электроэнергии на около 9%. Потребление услуг теплоснабжения сократилось на 20%, а сокращение потребления услуги газоснабжения составило 10%. Программа ”теплых кредитов” стоила того, чтобы ее внедрять, потому что она дала возможность людям экономить потребление разных видов энергии, а также посодействовала повышению уровня комфорта в жилье украинцев", – отметил Рьотиг.

Как отметил член "Украинского центра социальных реформ" Владимир Сариогло, который занимался разработкой методологии исследования результативности "теплых кредитов", оценка эффективности программы, в отличие от ряда других государственных программ, проводилась сразу.

"Результаты оценки показали, что программа "теплые кредиты" действительно улучшает комфорт в домах и способствует сокращению объемов потребления энергии и затрат на нее… На основе наших оценок также можно сказать, что мы однозначно рекомендуем ее, и это не вызывает вопросов, что ее нужно проводить ежегодно", - отметил эксперт.

По информации главы черниговского ОСМД "Доценко, 23" Екатерины Макаренко, благодаря комплексу энергоэффективных мероприятий, которые провели жильцы дома по программе "теплые кредиты", расходы на отопление уменьшились почти на 50%: с 37 грн за кв. м до 9-18 грн за кв. м в месяц.

"Помимо этого, стоимость жилья в нашем доме выросла на 30%. Риелторы стоят в очереди и предлагают продать квартиру в нашем доме. Некоторые квартиры, которые годами не могли продать, после того, как наш дом обрел человеческий вид и провел утепление фасада и подвала, заменил окна и ИТП (индивидуальный тепловой пункт - ред.), квартиры продались за две недели", - сказала Макаренко.