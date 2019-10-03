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Экспорт сахара из Украины значительно снизился

Экспорт сахара из Украины значительно снизился
22:21 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Подкосила налоговая политика в Узбекистане.

Украина существенно сократила продажи сахара. По итогам 2018/2019 маркетингового года (МГ), то есть с сентября по август, наша страна экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $144,3 млн, что на 27% меньше, чем за прошлый МГ, сообщила Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор". Также произошли изменения в географии экспортных поставок.

И ситуация обещает усугубляться дальше. По оценкам ассоциации, экспорт сахара в 2019/2020 МГ составит ориентировочно 300 тыс. тонн, количество работающих сахарных заводов в 2019/20 сезоне сократится с 42 – до 32. Производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

В общем, среди главных покупателей украинского сахара в ассоциации называют следующих:

Узбекистан. Сократил поставки с 210 – до 96 тыс. тонн.

Азербайджан. – 74 тыс. тонн. В прошлом сезоне третье место (43 тыс. тонн).

Таджикистан – 36 тыс. тонн. В прошлом МГ – 16 тыс. тонн и девятое место.

Как отмечает замглавы правления ассоциации Руслана Яненко, доля поставок в Узбекистан в общем объеме экспорта сократилась с 37% в 2017/18 МГ – до 24% в 2018/19 МГ. Причинами сокращения отгрузок, по ее мнению, являются, в первую очередь, изменение налоговой политики в Узбекистане, а также большое количество логистических проблем в сезоне, связанных с поставками украинского сахара в Узбекистан.

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В сезоне 2018/19 МГ возросли поставки в Израиль и Ливию, которые заняли в общем рейтинге импортеров украинского сахара седьмое и восьмое места.

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Украина, Экспорт, Узбекистан, Укрцукор.
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