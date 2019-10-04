Новые стимулы: Гончарук анонсировал повышение налогов для загрязнителей окружающей среды

Новости Бизнеса:Гончарук анонсировал повышение налогов на вредные выбросы.

Налоги на экстерналии - вредные выбросы в окружающую среду - будут увеличены в ближайшие пять лет.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя в Верховной Раде программу правительства.

"Количество налогов на так называемые экстерналии, то есть на создание вредоносных последствий – выбросов, загрязнений, должно увеличиваться", – сказал он.

Как отметил премьер, предприятия, которые своей деятельностью приносят вред, могут и будут больше облагаться налогами. В то же время, добросовестные предприятия, которые "инвестируют и приносят прибыль", постепенно будут платить меньше.

"Нам нужно с помощью налоговой системы менять стимулы", – сказал он.

Как сообщалось ранее, новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в новом министерстве пересмотрят механизмы налогообложения выбросов, которые вредят экологии, и при этом откажутся от не стимулирующих налогов.

Согласно новой программе деятельности, Кабинет министров намерен запустить автоматизированную систему мониторинга выбросов на предприятиях, а также создать единый реестр предприятий, которые влияют на окружающую среду.