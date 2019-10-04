Кабмин начал представление своей Программы деятельности (Видео)

Новости Украины:В Верховную Раду прибыли все члены правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В Верховной Раде Украины началось рассмотрение вопроса, касающегося Программы деятельности Кабинета министров.

В сессионный зал ВР прибыли члены правительства во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. В рамках представления предусмотрен, в частности доклад Гончарука - до 15 минут.

Планируется, что рассмотрение этого вопроса в общей сложности займет 1 час 40 минут.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины утвердил положение о работе новообразованного Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое было создано путем реорганизации Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кроме этого, Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет о намерении к концу этого года перевести документообмен между Верховной Радой и правительством в электронную форму.