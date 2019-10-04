Кабмин определился с тем, чем будет заниматься новообразованное Минэнергетики

Новости Украины:Новое Министерство будет отвечать за геологическое изучение и рациональное использование недр.

Кабинет министров Украины утвердил положение о работе новообразованного Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое было создано путем реорганизации Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщается на правительственном портале.

Принятым постановлением были утверждены основные задачи и функции нового министерства.

В частности, это обеспечение формирования и реализация государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, в сфере охраны окружающей природной среды, экологической и, в пределах полномочий, биологической и генетической безопасности.

Правительство определило, что министерство также будет отвечать за геологическое изучение и рациональное использование недр, обращение с отходами, пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, в сферу его ответственности входит преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, радиационная защита, рациональное использование, воспроизводство и охрана природных ресурсов, охрана и рациональное использование земель.

Также новое ведомство будет отвечать за осуществление государственного геологического контроля в сфере сохранения озонового слоя, регулирования негативного антропогенного воздействия на изменение климата и адаптации к его изменениям и выполнения требований Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола к ней, Парижского соглашения;

Помимо этого, осуществление государственного управления в сфере использования ядерной энергии и радиационной безопасности;

Также обеспечение формирования и в пределах полномочий реализация государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирования рыболовства и безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства, лесного и охотничьего хозяйства и тому подобное.

29 августа на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва министром энергетики и защиты окружающей среды был назначен Алексей Оржель. Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии были объединены в одно ведомство.

Логика объединения заключается в необходимости изменить взгляд на вопросы охраны окружающей среды, учитывая мировые тенденции по защите климата.