Кабмин назначил нового и. о. главы "Укравтодора"

Новости Бизнеса:Олег Федоренко назначен исполняющим обязанности главы "Укравтодора".

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") экс-начальника управления эксплуатации дорог "Укравтодора" Олега Федоренка.

Согласно сообщению агентства в Facebook, Федоренко имеет 20-летний стаж работы в дорожной отрасли. Он также работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и в ГП "Киевский облавтодор". Имеет профильное образование – Национальный транспортный университет, специальность - инженер-строитель.

Как сообщалось, Кабмин с 27 сентября 2019 года начал конкурсный отбор на должность главы "Укравтодора". Документы принимаются до 10 октября 2019 года.

Новому главе "Укравтодора" предлагается: должностной оклад 24 тыс. грн, надбавки к окладу за ранг, а также доплаты и премии в соответствии со ст.52 закона "О государственной службе". Срок назначения - пять лет.

Правительство 25 сентября 2019 года приняло решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Он был назначен на єтот пост 19 октября 2016 года.