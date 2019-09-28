Глава Укравтодора прокомментировал свою отставку

Новости Украины:Славомир Новак рассказал подробности ухода с должности главы Укравтодора.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак сообщил, что решение об отставке он обсудил с премьером Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием несколько недель назад.

Об этом он заявил на Громадському.

"Они знали о моём решении об отставке. Политическая ситуация меняется, нужны новые люди, я получил новые предложения, поэтому это моё личное решение", — подчеркнул Новак.

Он объяснил, что скучает по своей семье, которая осталась в Польше.

"Каждые выходные я выезжаю. Моя дочка поступила в медицинский университет, мой сын сейчас в седьмом классе. Я уже на этой должности три года, и, как мы посчитали, являюсь руководителем, который дольше всех руководит Укравтодором с начала создания этого учреждения. Три года только, но это дольше всех", — добавил глава Укравтодора.

Напоминаем, Кабинет министров Украины на своем заседании 25 сентября уволил Славомира Новака с поста руководителя Укравтодора с 1 октября 2019 года. Новак занимал эту должность с 2016 года.