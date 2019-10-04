Яременко: Украина проведет консультации с РФ касательно закона о Донбассе

Новости Украины:Богдан Яременко акцентировал внимание на том, что речь идет только о консультации и это не значит, что Украина обязательно примет предложения РФ.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что все принятые Верховной Радой законы о статусе Донбасса будут согласованы с позицией РФ.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Отвечая на вопрос, кто будет готовить новый закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, Яременко сказал: "Готовить будет Верховная Рада Украины, нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут привлекаться к этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями тех знаний, какие условия определяются и международными посредниками и РФ, как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Но речь идет о консультативных услугах, о предоставлении предложений".

Он подчеркнул, что в вопросе нового закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО решающее слово будет за украинским парламентом. "Решающее слово - четко было заявлено президентом - за Верховной Радой", - подчеркнул он.

Также он отметил, что "все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в ВР эти законы, это будет не только решение Верховной Рады, а это будет согласована с Россией позиция и наши попытки вынести этот вопрос на референдум могут быть теоретически восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России".

Как сообщалось ранее, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявляет, что парламент может начать работу над новым законом об особом порядке самоуправления на Донбассе после саммита лидеров "нормандской четверки"