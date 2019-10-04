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Пятница, 04.10.2019
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Состав ЦИК, Программа деятельности и "прослушка": что рассмотрит Рада в пятницу

Состав ЦИК, Программа деятельности и "прослушка": что рассмотрит Рада в пятницу
10:25 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины:Народные депутаты в пятницу запланировали рассмотреть ряд актуальных законопроектов.

Пятничное пленарное заседание Верховной Рады пройдет с рассмотрением вопросов относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии, утверждением Программы деятельности Кабмина, а также работой над другими актуальными законопроектами. Повестка дня опубликована на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что назначение членов ЦИК состоится сразу после объявления запросов народных депутатов.

Народные избранники в пятницу запланировали рассмотреть законопроект №1009, предусматривающий узаконить прослушку народных депутатов Национальным антикоррупционным бюро Украины и Государственным бюро расследований. Этот законопроект ранее был отклонен во втором чтении и отправлен на доработку. Им предусматривается доступ правоохранителей к прослушиванию телефонных разговоров и переписке нардепов, а также обыск их жилья.

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В повестке дня также присутствует законопроект №1031, который вносит изменения в закон относительно наказания от незаконного обогащения.

Вечернее пленарное заседание пройдет с рассмотрением Программы деятельности правительства.

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Верховная Рада, Кабмин, ЦИК, Программа деятельности, "Слуга народа".
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