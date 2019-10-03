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Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале

Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Спикер Верховной Рады напомнил депутатам, где они находятся, и что запрещено делать в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов придерживался этических норм во время пребывания в сессионном зале.

Об этом спикер заявил во время вечернего пленарного заседания ВР в четверг, 3 октября, сообщает корреспондент.

"Ко мне обратились народные депутаты с просьбой... Поэтому, подчеркиваю, что зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, так же iQOS (я не видел в зале табличек "iQOS friendly"). Так же я обращаюсь ко всем, что в зале Верховной Рады не надо удовлетворять какие-либо другие физиологические потребности" - подчеркнул Разумков.

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Выступление спикера присутствующие в зале встретили аплодисментами и смехом.

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Верховная Рада, Курение, Дмитрий Разумков, Вейп.
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