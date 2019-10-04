Яременко рассказал, когда парламент начнет работу над законопроектом о Донбассе

Новости Украины:Яременко сказал, что это только его мнение поскольку данный вопрос на фракции еще не обсуждался.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявляет, что парламент может начать работу над новым законом об особом порядке самоуправления на Донбассе после саммита лидеров "нормандской четверки" (Украины, Франции, Германии и России).

Об этом Яременко сказал в эфире одного из телеканалов Украины.

Он заявил, что вопрос новой редакции закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на заседании фракции "Слуга народа" не обсуждался.

"Я не могу отвечать за фракцию, поскольку вопрос об этом законопроекте еще на фракции не обсуждался, его нет. И его не может быть, потому что президент еще не провел переговоры. И объяснять россиянам, что мы обязательно примем этот закон, чем бы ни закончились переговоры, я не буду", - заявил Яременко.

Также он подчеркнул, что без результатов переговоров лидеров стран "нормандского формата" работа над соответствующим законодательным актом не будет проводиться.

"Вот не будет результата переговоров, мы просто не начнем работу над этим законом", - подчеркнул Яременко.

При этом он выразил личную позицию, что никогда не проголосует за закон, который "позволит проводить выборы без достижения критериев безопасности".

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нынешний закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".