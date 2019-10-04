Дубилет рассказал, когда заработает электронный документооборот в правительстве

Новости Украины:По словам Дубилета, электронный документооборот должен заработать к концу года.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет о намерении к концу этого года перевести документообмен между Верховной Радой и правительством в электронную форму. Об этом он сообщил в Facebook.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского... Я буду еще обсуждать свое намерение с депутатами, но предварительно я вижу план таким. Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего, с ЭЦП (электронная цифровая подпись - ред), но это еще отдельно изучим. Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности", - отметил министр.

Также, по словам Дубилета, необходимо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений.

Как сообщалось ранее, Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу.