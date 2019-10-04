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Арахамия предложил депутату от "Слуги народа" помочь Украине деньгами

Арахамия предложил депутату от "Слуги народа" помочь Украине деньгами
14:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Давид Арахамия ответил своему коллеге относительно зависимости Украины от МВФ.

Давид Арахамия посоветовал своему коллеге по партии "Слуга народа", Александру Дубинскому, продать свой автопарк, а на вырученные деньги профинансировать Украину вместо МВФ. Такое заявление Арахамия сделал в ответ на публикацию Дубинского, касательно зависимости Украины от МВФ.

Арахамия заявил, что Дубинский хочет профинансировать Украину за свой счет..... По его словам у Дубинского большой автопарк и если он продаст их и даст кредит Украине вместо МВФ, то все буде нормально. Арахамия так же сказал, что Дубинский ему нравится поскольку он, создает новости. 

Александр Дубинский на своей страничке в Фейсбук, опубликовал пост, в котором высказался по поводу того, что Дмитрий Разумков не вынес на голосование вопрос о создании следственной комиссии НАБУ.

Верховная Рада одобрила в первом чтении закон о столице

Дубинский предположил, что "бездействие власти по расследованию преступлений Гонтаревой и Ко с грабежа банков" может быть "прямым приказом МВФ".

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла предложения президента к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости" 

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МВФ, "Слуга народа", Давид Арахамия, Александр Дубинский.
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