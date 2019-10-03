Верховная Рада одобрила в первом чтении закон о столице

Новости Украины:Депутаты проголосовали "за" законопроект который разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА.

Украинские парламентарии все таки намерен разделить полномочия Главы киевской городской администрации и Главы КГГА. Кроме они планируют возобновить в Киеве районные администрации. За принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовали 244 нардепа.

По задумке авторов законопроекта, он должен ввести систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины. Если по простому, то законопроект предполагает разделение функций мэра Киева и главы КГГА.

Также новый закон предусматривает, что мэр Киева возглавит исполнительный орган городской администрации, а также будет вести заседания горсовета. Глава же КГГА будет следить за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

Также, авторы законопроекта предлагают вернуть районные рады в Киева, которые должны представлять интересы жителей этих районов.

Кроме этого закон предлагает механизм комплексного урегулирования вопроса правового статуса столицы Украины и особенностей местного самоуправления, в том числе специальный статус Киева;