Украина увеличила производство "зеленой" энергии

Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), на начало октября этого года составила около 5000 МВт, что в 2,77 раз больше показателя на начало октября прошлого года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Савчук. "Более 2 миллиардов евро инвестировано в более чем 2500 МВт новых мощностей "чистой" электроенергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года", - написал он. В частности, за этот период установлены новые солнечные электростанции мощностью более 2000 МВт, ветровые - более 400 МВт, биогазовые установки – 24 МВт, объекты малой гидроэнергетики – 13 МВт, объекты на биомассе – 4 МВт.
По информации главы ведомства, домохозяйства Украины за полгода установили 120 МВт мощностей, производящих электричество из энергии солнца. "Благодаря указанным новым объектам, общая мощность возобновляемой электроэнергетики возросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019 года", - отметил Савчук.
По состоянию на начало октября 2018 года, установленная мощность всех производителей энергии из возобновляемых источников энергии в Украине составляла 1803,6 МВт. Только в третьем квартале текущего года в Украине введено в эксплуатацию 956 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 6 раз превышает объем мощностей, введенных за аналогичный период прошлого года. 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Документ был подписан президентом и вступил в силу.