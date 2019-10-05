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Коболев: Компания ”ОГТСУ” подала документы на сертификацию

Коболев: Компания ”ОГТСУ” подала документы на сертификацию
23:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Андрей Коболев сообщил, что ”Оператор газотранспортной системы Украины” подала документы на сертификацию.

Компания ”Оператор газотранспортной системы Украины” подала документы на сертификацию.

Об этом глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил на своей странице в Facebook.

«На этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО” ОГТСУ ”, подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ. Это один из финальных шагов анбандлинга, после сертификации оператор будет полностью готов к независимой работе», - отметил он.

Коболев добавил, что представленные регулятору документы ”ОГТСУ” подготовил в тесном сотрудничестве с международными экспертами, документы полностью соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства.

«Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться отделение независимого оператора ГТС, Группа Нафтогаз обратилась в НКРЭКУ и Секретариат Энергетического общества с просьбой о параллельной сертификации», - сообщил глава компании.

Он добавил, что ОГТСУ и «Нафтогаз» прилагают все усилия, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно.

Напоминаем, 18 сентября правительство одобрило обновленный план отделения ГТС от НАК «Нафтогаз Украины».

Планом определено, что компания ”Оператор газотранспортной системы Украины” получает право подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

До 10 октября планируется разработать законопроект о внесении изменений в законодательство о газотранспортной системе, а также провести инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа.

До 1 декабря планируется увеличение уставного капитала ОГТСУ путем отчуждения активов ”Укртрансгаза”.

Также планируется обеспечить передачу с 1 января 2020 в управление ”Оператора газотранспортной системы Украины” безотзывно сроком на 15 лет на праве хозяйственного ведения магистральные газопроводы, находящиеся в госсобственности.

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Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электроэнергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с РФ о продлении транзиту и по сохранению украинской газотранспортной системы с 2020 года.

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Нафтогаз Украины, Андрей Коболев, НКРЭКУ, ОГТСУ.
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