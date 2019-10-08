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Стоимость нефти начала возрастать

Стоимость нефти начала возрастать
10:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото:pixabay

Новости Бизнеса:На фоне торговых переговоров между Китаем и США цены на нефть начали повышаться.

Цены на нефть повышаются на азиатских торгах на фоне надежд на то, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах, которые состоятся на этой неделе.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет 58,68 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (0,57%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 0,02 доллара (0,03%), до 58,35 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,31 доллара (0,59%) - до 53,06 доллара за баррель.

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По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 0,06 доллара (0,11%), до 52,75 доллара за баррель.

Внимание участников рынка сосредоточено на торговых переговорах США и Китая, которые возобновятся в четверг после длившегося несколько месяцев перерыва.

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США, Нефть, Brent, Баррель, Катай.
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