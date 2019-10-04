Скачать
Пятница, 04.10.2019
"Это не нормально": Гончарук выступил против "турборежима" Рады
"Это не нормально": Гончарук выступил против "турборежима" Рады
Кабмин начал представление своей Программы деятельности (Видео)
Кабмин начал представление своей Программы деятельности (Видео)
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж
В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж

Лукашенко заявляет о поставках беларуских нефтепродуктов в Украину

Лукашенко заявляет о поставках беларуских нефтепродуктов в Украину
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Украина прорабатывают и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности увеличить поставки в Украину нефтепродуктов.

Об этом он сказал во время выступления на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире.

"Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть. Но это далеко не предел наших возможностей, общая история и соседство обусловили приоритеты в том числе и в экономической сфере... Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в дальнейшем нужно поддерживать совместные проекты в этой области", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что Беларусь и Украина прорабатывают и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков.

"Я не буду скрывать, но не очень и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня мы прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко.

По его словам, это не направлено против других стран, а является безопасностью обеих стран - Беларуси и Украины.

Как сообщалось, Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, провели двусторонние переговоры в ходе участия в Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Лукашенко: Никто в мире не позволит нам очень сильно дружить

По результатам переговоров Зеленский заявил, что сотрудничество в топливно-энергетической сфере, инфраструктурные и транспортные проекты и взаимодействие в аграрном комплексе являются ключевыми приоритетами торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Житомир, Нефть, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь