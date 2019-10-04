Лукашенко заявляет о поставках беларуских нефтепродуктов в Украину

Новости Украины:Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Украина прорабатывают и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности увеличить поставки в Украину нефтепродуктов.

Об этом он сказал во время выступления на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире.

"Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть. Но это далеко не предел наших возможностей, общая история и соседство обусловили приоритеты в том числе и в экономической сфере... Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в дальнейшем нужно поддерживать совместные проекты в этой области", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что Беларусь и Украина прорабатывают и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков.

"Я не буду скрывать, но не очень и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня мы прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко.

По его словам, это не направлено против других стран, а является безопасностью обеих стран - Беларуси и Украины.

Как сообщалось, Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, провели двусторонние переговоры в ходе участия в Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

По результатам переговоров Зеленский заявил, что сотрудничество в топливно-энергетической сфере, инфраструктурные и транспортные проекты и взаимодействие в аграрном комплексе являются ключевыми приоритетами торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью.