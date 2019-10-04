Лукашенко: Никто в мире не позволит нам очень сильно дружить

Новости Украины:Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Украина и Беларусь не должны "ни перед кем ползать на коленях".

Об этом Лукашенко сказал во время выступления на Втором формуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

"Чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы не заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить, потому что, к сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси допустил, что журналисты могут его слова трактовать неверно. "Они точно вот мое сейчас заявление истолкуют, как будто мы там против России или Китая нацелены. Да нет, родные мои", - заверил Лукашенко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал: "А Вы не стесняйтесь". После этих слов Лукашенко засмеялся, а Зеленский уточнил, что это была шутка.

"Вы не думайте, что только там, знаете, будут нас прессовать, но и там, на Западе не очень это воспримут", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что вместе с украинским колегой они это осознают. "Мы, кстати, об этом говорили один на один, когда вели переговоры. Мы это осознаем и этот барьер мы полны решимости преодолеть. Мы добрые люди, мы нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать. Мы должны быть сильны", - сказал Лукашенко.

По его словам, обе страны должны усиливать свои экономики и производство разной продукции.

"И если мы, украинцы и беларусы, у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня продукты и товары, тогда к нам быстрее придут, тогда с нами будут считаться, и инвестиции пойдут к нам. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем. Как сказал в ООН ваш президент на ходу: мы еще и другим помочь можем, если это надо будет", - заявил Лукашенко.