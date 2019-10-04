"Мы добрые, нормальные люди": Лукашенко не хочет "дружить против кого-то"

Новости Украины:Лукашенко подчеркнул, что дружба Украины и Беларуси не нацелена против кого-то.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности, РФ или Китая.

"Владимир Александрович, тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", - сказал Лукашенко, выступая в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу.

"Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать – мы должны быть сильны", - добавил глава Белорусского государства.

Напомним, на Втором форуме регионов Украины президенты обсудят украинско-белорусские отношения.