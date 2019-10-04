Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси

Новости Украины:Лидер Беларуси заверил Владимира Зеленского в выполнении всех договоренностей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.

"Сегодня мы встречаемся, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений, и договорится. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Он заверил украинского коллегу, что Беларусь будет "свято выполнять все договоренности".

Также глава Белорусского государства отметил, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и в дальнейшем не будет их иметь. "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками и партнерами", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, на Втором форуме регионов Украины президенты обсудят украинско-белорусские отношения.