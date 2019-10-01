Скачать
Вторник, 01.10.2019
"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Зеленский заявил, что не чувствует давления Трампа
Зеленский заявил, что не чувствует давления Трампа
Аталанта 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Аталанта 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода
NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода

Беларусь о войне на Донбассе: Давайте попробуем привлечь США

Беларусь о войне на Донбассе: Давайте попробуем привлечь США
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Власти Беларуси продолжают настаивать на привлечении США к конфликту Украины и России.

Беларусь снова призвала привлечь Соединенные Штаты Америки к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью, обнародованном во вторник на сайте МИД Беларуси, комментируя позицию президента страны Александра Лукашенко, который ранее призвал США активнее участвовать в решении украинского конфликта.

"Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта. Именно из этого исходил, как я понимаю, глава белорусского государства, внося это предложение", - сказал Макей.

Лукашенко с оптимизмом смотрит на сотрудничество с Зеленским

Он также указал на неэффективность Минских договоренностей и нормандского формата в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. "Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, Минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности", - сказал белорусский министр.

"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)

Ранее сообщалось, Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Беларусь, Донбасс, Александр Лукашенко, МИД Беларуси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 Порошенко не прошел полиграф: подробности
03 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
04 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
05 Прически 2019: ультрамодные короткие стрижки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
Зеленский проведет совещание в НБУ
Зеленский проведет совещание в НБУ
Зеленский выступил за независимость НБУ
Зеленский выступил за независимость НБУ
Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь