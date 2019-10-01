Беларусь о войне на Донбассе: Давайте попробуем привлечь США

Новости Украины:Власти Беларуси продолжают настаивать на привлечении США к конфликту Украины и России.

Беларусь снова призвала привлечь Соединенные Штаты Америки к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью, обнародованном во вторник на сайте МИД Беларуси, комментируя позицию президента страны Александра Лукашенко, который ранее призвал США активнее участвовать в решении украинского конфликта.

"Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта. Именно из этого исходил, как я понимаю, глава белорусского государства, внося это предложение", - сказал Макей.

Он также указал на неэффективность Минских договоренностей и нормандского формата в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. "Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, Минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности", - сказал белорусский министр.

Ранее сообщалось, Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.