Лукашенко с оптимизмом смотрит на сотрудничество с Зеленским

Новости Украины:Александр Лукашенко не смог решить проблемы между Украиной и Беларусью во время президентства Порошенко, поэтому надеется на Зеленского.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил об обнадеживающем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предотвратил негативные моменты, которые могли бы произойти в отношении двух стран.

Об этом он рассказал украинским СМИ в Минске, передает корреспондент.

По словам Лукашенко, у Беларуси существует ряд проблем с Украиной, решение которых с новой украинской властью "как-то движется, обсуждается". Президент подчеркнул, что возможные негативные моменты в отношении стран не наступили после одного "обнадеживающего" телефонного разговора. Лукашенко добавил, что эти проблемы не удавалось решить во время президентства Петра Порошенко, однако сейчас, надеется Лукашенко, удастся решить это достаточное количество вопросов.

В Беларуси намерены выстраивать с Украиной независимые отношения, которые не будут зависеть от других стран.

"Да, мы будем оглядываться, и на Россию, и на Междуморье, и на американцев. Такая политика. Но не значит, что мы будем зависимы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко уже рассказывал о разговоре с Владимиром Зеленским, тогда, по его словам, президент Украины просил поддержки.

Напомним, Лукашенко накануне принял непростое решение относительно завершения процедур для упрощения визового режима с ЕС.