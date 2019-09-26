Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)

Новости Украины:Глава "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко может похвастаться большими достижениями в жизни.

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко 26 сентября отмечает свой 54-й день рождения.

Жизненный путь экс-президента Украины сложился непросто, однако уже состоявшийся политик сумел построить крепкую семью, получить уважение от коллег, в том числе и на международной арене.

Петр Порошенко родился на Одесчине в небольшом городе Болград. Школьные годы будущего президента Украины прошли с крепким интересом к иностранным языкам, в частности к французскому. Во время своего студенчества Петр Алексеевич изучал экономику и международное право в Киевском государственном университете, где уже на втором курсе женился на Марине Порошенко. Почти сразу же был призван на службу в армию, которую проходил в Казахстане. Будучи на службе в 1985 году у него родился сын Алексей.

Бизнесом Петр Порошенко начал заниматься еще в студенческие годы, что обернулось позже созданием предприятия «Центр-сервис», а затем он получил в распоряжение кондитерские фабрики, которые стали в основе «Рошена».

Состояние Петра Порошенко в 2014 году оценивалось в $1,3 млрд, однако оно сразу же резко сократилось.

Политическая карьера для Порошенко началась еще в 1998 году. Тогда он получил место в Раде от Социал-демократической партии (СДПУ(о)), а также как кандидат по округу в Винницкой области. СДПУ(о) он покинул ради создания собственной партии «Солидарность». Депутатом Верховной Рады ему довелось быть III, IV, V, VII и IX созывов. Занимал должность главы МИД Украины времен Ющенко, главой совета НБУ, секретарем СНБО.

29 марта 2014 года Петр Порошенко заявил, что будет принимать участие в президентских выборах, на которых 25 мая он одержал победу с поддержкой 54,7% избирателей. На должность президента после инаугурации он вступил 7 июня 2014 года.

Порошенко приписывают наибольшее достижение на посту главы государства — получение безвиза со странами ЕС, а также реформу ВСУ, создание международной коалиции в поддержку Украины, получение Томоса и создание ПЦУ и другое.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко дал большое интервью журналистке Янине Соколовой, которое можно посмотреть здесь.