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Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска

Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По словам Белоруского лидера, Владимир Зеленский попросил о поддержке вовремя их разговора.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины Владимиром Зеленским). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко на встрече в пятницу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства также коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

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"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.

"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - подытожил глава государства.

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Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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