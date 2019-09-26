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Лукашенко готов участвовать в восстановлении Донбасса

Лукашенко готов участвовать в восстановлении Донбасса
12:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: БЕЛТА

Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы Трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

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"Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна путем диалога пытается нормализовать отношения с США.

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Украина, Беларусь, Донбасс, Александр Лукашенко.
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