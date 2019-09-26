Скачать
Четверг, 26.09.2019
Нацсовет лишил телеканал "112 Украина" лицензии: комментарий Офиса Зеленского
Нацсовет лишил телеканал "112 Украина" лицензии: комментарий Офиса Зеленского
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Одиозный Кирьос отстранен от тенниса: названа причина
Одиозный Кирьос отстранен от тенниса: названа причина
Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании
Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании

Лукашенко: Мы хотим нормализовать отношения с США

Лукашенко: Мы хотим нормализовать отношения с США
12:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна путем диалога пытается нормализовать отношения с США.

Об этом он сказал на встрече с украинскими СМИ в Минске. "Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основывается именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что его страна не собирается "дружить против России". "Мы не собираемся дружить против России. Тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, у нас только завязывалось сотрудничество, нас, по большому счету, никто и не поддерживал", - констатировал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Лукашенко заявил, что США и Беларусь после 11-летнего перерыва возобновят дипломатические представительства на уровне послов.

Лукашенко с оптимизмом смотрит на сотрудничество с Зеленским

С 2008 года посольства обеих стран функционировали на уровне временных поверенных. Статус дипломатических миссий был снижен с введением США в 2007-2008 годах санкций против Беларуси из-за политических репрессий.

Как сообщалось ранее, лидер Беларуси Александр Лукашенко  заявил о готовности направить белорусских миротворцев на Донбасс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Минск, Александр Лукашенко, Дэвид Хейл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
02 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
04 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
05 Украина и Египет будут сотрудничать в сфере туризма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни наследник Де Голля экс-президент Франции Жак Ширак
Ушел из жизни экс-президент Франции Жак Ширак
Нардеп запросил у Богдана стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Нардеп запросил стенограмму разговора Трампа и Зеленского
От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник
У главы Нацполиции появился заместитель
К Анастасии Заворотнюк привезли маленькую дочку: что известно о здоровье актрисы (Фото)
К Анастасии Заворотнюк привезли маленькую дочку: что известно о здоровье актрисы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь